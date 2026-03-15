La acusan de "viuda negra": así detuvieron a Luciana Martínez de "Gran Hermano"

Mientras en "Gran Hermano Generación Dorada" los conflictos explotan adentro de la casa, con eliminaciones por insultos racistas y notificaciones de demandas cruzadas, afuera los exparticipantes también se meten en problemas serios. Luciana Martínez, que saltó a la fama en la edición 2024/2025 del reality, fue detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como "viuda negra". La primera imagen de la joven esposada recorrió las redes y terminó con las versiones que aseguraban que todo era falso.

La fotografía, que nadie esperaba ver, fue difundida por el periodista Pampa Mónaco, y comenzó a circular en las últimas horas y rápidamente se volvió tendencia. Hasta ese momento, algunos allegados a la exparticipante de "Gran Hermano" insistían en que la información sobre su detención era un rumor sin fundamento. Sin embargo, la postal de Martínez con las manos esposadas, custodiada por personal de la Policía de la Ciudad, terminó por confirmar lo que hasta entonces eran solo versiones periodísticas.

La imagen de Luciana Martínez detenida.

La propiedad ya volvió al mercado inmobiliario, pero la mudanza tiene otro motivo más profundo: sus hijos mayores empiezan a necesitar espacio propio y ella entiende que llega el momento de dejarlos volar, aunque duela. El espíritu de esta nueva vida es justamente ese, soltar para que crezcan, mientras ella sigue firme con su carrera imparable.

Volviendo al caso que conmueve al espectáculo, todo ocurrió después de una salida nocturna en la ciudad de Buenos Aires. Según contó el periodista Pampa Mónaco en sus redes, Martínez estuvo acompañada por su representante, Cristian Wagner, y un turista estadounidense.

El encuentro arrancó en el boliche Makena Cantina Club y siguió en el hotel donde se hospedaba el extranjero, el Smart Hotel Montevideo, en Palermo. Tras compartir bebidas en la habitación, el hombre se quedó dormido.

Cuando despertó, el turista notó que le faltaban varias pertenencias: su pasaporte, un reloj digital y otros objetos de valor. Hizo la denuncia y la policía comenzó a investigar. En un primer momento atraparon a Wagner, pero el paradero de Luciana era un misterio. Eso alimentó las dudas sobre la veracidad del caso hasta que los efectivos la ubicaron en un departamento de la calle Billinghurst al 1100, también en Palermo. Allí la detuvieron y la imagen de su traslado terminó de explotar en las redes. El caso sigue abierto y la ex "Gran Hermano" queda en el centro de la tormenta.