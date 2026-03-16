Escándalo en "Gran Hermano": un participante incumplió las reglas y podría recibir una fuerte sanción

Días atrás, los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" vivieron uno de los momentos más tensos del reality: la expulsión de una de sus jugadoras. Aunque todos conocen las reglas y las fuertes consecuencias si no las cumplen, en las últimas horas uno de los "hermanitos" no respetó los protocolos esperados y podría enfrentar una sanción.

El episodio ocurrió este lunes, tras el ingreso de Jessica Maciel para ocupar el lugar de Carmiña Masi, mientras los participantes estaban en el jardín. De repente, se escuchó un grito proveniente desde el exterior de la casa y todos ingresaron rápidamente, tal como indica el reglamento. Solo Emanuel Di Gioia se tomó su tiempo para entrar.

"El Big les dijo a los jugadores que estaban afuera que ingresarán a la casa pero Emanuel se tomó todo el tiempo para entrar", escribió un usuario de "X" (ex Twitter) junto con las imágenes que reflejan el momento.

Tiempo atrás, "Gran Hermano" había emitido un fuerte comunicado sobre situaciones de este tipo y advirtió sobre las consecuencias si se repetían. "Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior. No pueden hacerse los desentendidos. Quizás no recuerdan el protocolo establecido para estas situaciones. Cada vez que se registra un grito, deben ingresar inmediatamente al interior de la casa", había explicando "Big".

El momento que podría complicar a Emanuel en "Gran Hermano". (Foto: X)

Luego, el "Supremo" fue tajante: "No pretendan utilizar los gritos en beneficio propio. Entiendan que se exponen a una sanción. La próxima vez que observe una conducta similar, estableceré castigos grupales e individuales. Y créanme, no van a gustarles. Es mi última advertencia. Cualquier duda, me consultan en el confesionario. Buenas tardes".

Por no ingresar al instante como indica el reglamento, Emanuel quedó en el centro de las miradas dentro y fuera de la casa. Los fanáticos del programa deberán estar atentos a la gala de eliminación de este lunes para conocer si la producción decidirá aplicar algún castigo y cómo esto afectará el desarrollo del juego.