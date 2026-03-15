FARÁNDULA
"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa de nominados
Este domingo 15 de marzo, se conocieron los resultados de la votación positiva y, en consecuencia, fueron salvados cinco participantes. ¡Enterate más, en la nota!
Este domingo 15 de marzo, "Gran Hermano Generación Dorada" presentó a la nueva participante del reality de Telefe, que reemplazará a Carmiña Masi en el juego tras su polémica expulsión. Además, durante la emisión del reality conducido por Santiago del Moro, se conoció a los cinco participantes que bajaron de la placa de nominados.
La placa positiva estaba conformada de la siguiente forma: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino.
En esta ocasión, la audiencia decidió bajar de placa a tres varones y dos mujeres: Nazareno, Danelik, Franco, Emanuel y Mavinga.
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