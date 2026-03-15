"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa de nominados

Este domingo 15 de marzo, "Gran Hermano Generación Dorada" presentó a la nueva participante del reality de Telefe, que reemplazará a Carmiña Masi en el juego tras su polémica expulsión. Además, durante la emisión del reality conducido por Santiago del Moro, se conoció a los cinco participantes que bajaron de la placa de nominados.

La placa positiva estaba conformada de la siguiente forma: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino.

En esta ocasión, la audiencia decidió bajar de placa a tres varones y dos mujeres: Nazareno, Danelik, Franco, Emanuel y Mavinga.

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