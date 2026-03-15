Quién es Jessica Maciel, la nueva participante de "Gran Hermano Generación Dorada": artista trans con una dura historia de vida

Este domingo 15 de marzo, "Gran Hermano Generación Dorada" tuvo gala en vivo por la pantalla de Telefe. Allí bajaron cinco participantes de la placa positiva y, además, ingresó la nueva participante del reality de juego y convivencia. Se trata de Jessica Maciel, quien entró en reemplazo de Carmiña Masi.

En modo "therian", La Maciel entró por la puerta principal. Danelik fue la primera en recibirla y reconocerla, incluso antes de que se quitara la máscara de perro que llevaba puesta.

"Ya gané con entrar acá. No quiero llevarme mal con nadie, no vine a competir con nadie. Quiero conocerlos a todos, abrazarlos y hacerlos reír. No vine a jugar; vine a convivir con ustedes. Voy a charlar con todos y seguramente se van a divertir", se presentó en la casa.

La Maciel es la nueva participante de "Gran Hermano Generación Dorada. (Foto: Gustavo Gavotti).

¿Quién es Jessica Maciel? Es artista, cantante y comediante trans de 47 años. Creció en contexto de pobreza y fue expulsada de su casa a los 13 años luego de que sus padres se enteraran por boca de una vecina que se vestía como mujer en la casa de su amiga. Incluso, llegó a recibir amenazas de muerte de su propio padre.

A partir de ese momento, la vida de La Maciel se convirtió en una supervivencia: al dormir en la calle se le sumó la prostitución forzada y las adicciones. Fue detenida por ser trans, sufrió golpizas e intentos de asesinato.

Según contó en una entrevista con Infobae, la salida a su infierno fue pisar por primera vez un escenario, el cual conoció gracias a Costa, panelista de "Cortá por Lozano".