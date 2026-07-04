La emoción de Pablo Lescano al escuchar un tema de Damas Gratis en el estadio tras la victoria de la Selección Argentina: "¡Vamos..!"

Pablo Lescano, el carismático líder de Damas Gratis, vivió a flor de piel el triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde en Miami. El artista, recién separado de su mujer Cecilia Calafell, mientras se especula con su reconciliación, viajó a alentar a La Scalonea partido se definía en el tiempo suplementario, el músico se convirtió en el alma de la fiesta en las tribunas del Hard Rock Stadium, donde los parlantes del estadio hicieron sonar "Me vas a extrañar", uno de los himnos de su banda. Sin remera, con los tatuajes a la vista y el brazo derecho en alto, Lescano bailó rodeado de una marea celeste y blanca que celebró cada instante de una clasificación que llegó con sufrimiento y emoción. La postal del cumbiero, que compartió en sus redes sociales, fue la imagen perfecta del argentino que vive el Mundial con pasión desbordante.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, fue un verdadero partidazo. Argentina, que venía con el favoritismo a cuestas, encontró en Cabo Verde un rival que no se achicó. Lionel Messi abrió la cuenta a los 29 minutos, pero los africanos empataron por intermedio de Deroy Duarte al 59, llevando el partido al tiempo extra.

En la prórroga, el corazón de los hinchas se puso a prueba: Lisandro Martínez puso el 2-1 a los 92, pero Sidny Cabral igualó a los 103. Cuando todo parecía encaminarse a los penales, Cristian Romero apareció en el minuto 111 para cabecear el 3-2 definitivo y desatar la locura en las 64.478 almas que colmaron el estadio de Miami Gardens. La clasificación a octavos de final, donde espera Egipto el martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, se festejó como una verdadera hazaña.

La locura de Lescano en la tribuna no fue un hecho aislado. El músico, que llegó a Miami para alentar a la Scaloneta, sabía que el tiempo apremiaba. Apenas sonó el pitazo final, el líder de Damas Gratis tomó un avión de regreso a la Argentina para cumplir con una agenda que no admitía demoras: este sábado 4 de julio tiene tres shows programados en Rosario, en Década Disco, Cumbión del Paraná y el Aura Social Club de Capitán Bermúdez. Entre el delirio mundialista y el escenario, Lescano demostró que la pasión por la selección y la música pueden ir de la mano, aunque el reloj marque una carrera contrarreloj.

El Hard Rock Stadium se convirtió en una verdadera fiesta argentina, y no solo por el show de Lescano. Susana Giménez, que viajó desde Buenos Aires el 30 de junio junto a su hija Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse, fue de las más efusivas. Antes del partido, la diva de los teléfonos dejó claro su objetivo: "Yo voy a ver a Messi", dijo a los cronistas. Y cumplió.

Cuando el capitán abrió el marcador, la conductora festejó con un grito que se viralizó en todas las redes: "¡Por favoooor!", exclamó, mientras su amigo Marley, que la acompaña en el viaje, registraba cada momento para su programa

La imagen de Pablo Lescano bailando sin remera en el Hard Rock Stadium trasciende la anécdota para convertirse en un símbolo de la pasión argentina por el fútbol. En un momento donde la selección sufre pero encuentra el camino de la gloria, la conexión entre la música popular y el deporte se hace más fuerte que nunca.

Lescano, que construyó su carrera llevando la cumbia a todos los rincones, representa esa fusión entre el barrio y la cancha, entre el ritmo de las bailantas y el gol que desata la locura. La presencia de figuras como Susana Giménez, Tinelli y Jimena Barón, cada una con su estilo, refleja que el fútbol argentino trasciende generaciones y estratos sociales.

La victoria agónica, con tres goles en tiempo suplementario, solo sumó épica a una noche que quedará grabada en la memoria de los hinchas. Mientras Lescano viaja de vuelta para cumplir con sus shows, el país entero sigue soñando con un nuevo título mundial, sabiendo que cada partido es una fiesta que se vive con la misma intensidad en las tribunas de Miami que en las calles de Rosario. El Mundial, como la cumbia, se baila con el alma.