¿Pablo Lescano intenta reconquistar a Cecilia Calafell?: el gesto que despertó rumores de reconciliación

Una de las separaciones más impactantes de lo que va de 2026 fue la de Pablo Lescano y Cecilia Calafell. Tras años de relación y una familia consolidada, la pareja habría puesto fin a su historia en medio de versiones que señalaban supuestas infidelidades por parte del líder de Damas Gratis. Sin embargo, en las últimas horas, un contundente gesto del músico volvió a alimentar las versiones de un posible acercamiento con la madre de sus hijos.

Las especulaciones sobre una reconciliación comenzaron a tomar fuerza semanas atrás, el hermano de Romina Lescano y su exesposa fueron vistos en el recital que brindó Los Ángeles Azules en el Arena de Buenos Aires. Aquella aparición conjunta no pasó inadvertida y despertó la ilusión de quienes siempre apostaron por la pareja.

Ahora, una nueva señal volvió a encender las redes sociales. El líder de Damas Gratis reaccionó a una publicación de Cecilia en Instagram y su "like" fue rápidamente detectado por los seguidores más atentos, que interpretaron la acción como una muestra de acercamiento.

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en multiplicarse. "Volvieron estamos todos felices", escribió una usuaria, mientras que otra expresó: "La Ceci y Pablito". Los mensajes reflejaron el cariño que gran parte del público mantiene por una de las historias de amor más queridas del ambiente tropical.

El "like" de Pablito Lescano que llamó la atención. (Foto: Instagram/@calafellcecilia).

Durante años, Lescano y Calafell fueron considerados una de las parejas más sólidas de la música popular. Juntos formaron una familia con Toto y Marita, compartieron proyectos y construyeron una vida en Tigre rodeados de mascotas, instrumentos y los reconocimientos que cosechó el artista a lo largo de su carrera.

Por el momento ninguno de los dos confirmó una reconciliación. Sin embargo, entre apariciones compartidas y gestos en redes sociales, los rumores crecen cada vez más. Mientras tanto, los fanáticos siguen atentos a cada movimiento con la esperanza de que esta historia tenga una segunda oportunidad.