La tensión sexoafectiva entre Luana Fernández y Franco Zunino de "Gran Hermano Generación Dorada" dio un giro, que dejó a todos los televidentes sin aliento. Lo que comenzó como una escena de celos y reproches en el patio, terminó de la manera más apasionada bajo las sábanas de una de las habitaciones de la casa más famosa del país. Los protagonistas del reality de Telefe parecen haber dejado atrás las diferencias estratégicas para dar rienda suelta a una química que ya se percibía en el ambiente desde hace días.

Todo comenzó cuando Luana y Zunino se encontraron a solas en el dormitorio tras la cena, buscando un momento de tranquilidad lejos del resto de los participantes. Después de una charla en la que se pasaron facturas por el episodio del intercambio de masajes con Solange, la discusión fue bajando de tono hasta convertirse en una confesión de sentimientos mutuos. La información que llega desde la producción indica que el acercamiento físico fue inmediato apenas se apagaron las luces principales de la vivienda.

Las cámaras de la transmisión en vivo captaron el instante exacto en el que los jugadores sellaron su reconciliación: "Se empezaron a besar con muchísima intensidad y terminaron tapados por el edredón para tener algo de privacidad". Este primer beso oficial entre la modelo y el joven marca el nacimiento de la primera pareja consolidada de esta edición, cambiando por completo el panorama de las alianzas de cara a la próxima gala de nominación.

¡Se sacaron las ganas! El primer beso apasionado entre Luana y Zunino que incendió la casa de "Gran Hermano".

La noticia del romance generó un impacto inmediato entre sus compañeros, especialmente en la participante de 35 años que había sido el detonante de la pelea anterior. Sin embargo, para la chica del patio, este beso representa una victoria personal: "Al final, lo que le molestaba eran los celos; ahora ya no quedan dudas de lo que siente por él", comentaron los analistas del debate. La pasión demostrada entre los hermanitos sugiere que el vínculo va más allá de una simple táctica para ganar minutos de aire.

Actualmente, el resto de los concursantes intenta asimilar la nueva dinámica de la casa mientras la pareja se muestra inseparable durante el desayuno. Se espera que en la edición central se muestre el material completo, sin censura, de lo que fue la noche de pasión entre la pareja y cómo reaccionó el resto del grupo al enterarse. El clima en el juego cambió radicalmente y ahora queda ver si este amor sobrevive a las presiones de la competencia y el aislamiento.