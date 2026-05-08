"Gran Hermano Generación Dorada": qué participante se salvó de la gala de eliminación de este lunes 11 de mayo

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), este jueves 7 de mayo, Santiago del Moro reveló el nombre de la única participante que fue salvada por el voto telefónico y, por ende, bajó de la placa "oculta".

En el programa anterior, quedaron en placa seis participantes: Danelik, Emanuel, Cinzia, Luana, Zunino y Daniela.

En esta ocasión, Del Moro anunció el nombre de la salvada por el público mediante el voto negativo, no sin antes decir dos nombres al azar para despistar a los "hermanitos", que no saben quién realmente está nominado/a.

Así, Luana Fernández bajó de la placa negativa como la menos votada y sigue en juego una semana más.

Luana se salvó de la gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada".

De esta manera, siguen en placa de nominados: Danelik, Emanuel, Cinzia, Zunino y Daniela. El próximo lunes, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".