"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Luego de que Martín Rodríguez ganara el liderazgo de la semana y utilizara el extraordinario beneficio para su juego, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con tres participantes fulminados e imposibilitados para votar, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será negativa después de mucho tiempo.

Lola, Juanicar y Pincoya fueron los elegidos por Martín para la fulminante. Además de quedar automáticamente en placa, los participantes tampoco pudieron nominar.

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