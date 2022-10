Luego de la polémica ficción sobre la vida de Diego Maradona, tendremos otra versión de los hechos contada por uno de los protagonistas. Guillermo Coppola fue durante muchos años la sombra del mítico jugador, al ser su representante, confidente y amigo, historia que se reflejará en "Coppola, el representante".

Sin embargo, Coppola no estuvo para nada a gusto con la manera en que su personaje fue representado en “Maradona. Sueño Bendito” y decidió acudir a la Justicia en contra de sus creadores. Esta indignación poco tiene que ver con la actuación del artista que lo interpretó, si no más bien con la actitud del manager que decidieron reflejar los guionistas y productores de la serie. “Han hecho muy mal uso de mi imagen, sin consulta alguna y sin aviso”, fue la denuncia pública que realizó el ex representante del Diez.

A su vez, y en medio de este escándalo, Guillermo anunció que tendría su propio biopic en 2024. “Coppola, el representante” relatará en seis capítulos de 45 minutos los gloriosos años que vivió Guillote con el jugador más reconocido mundialmente y las artimañas que tuvo que hacer para adaptar su trabajo de tiempo completo a su agitada vida privada.

Uno de los personajes que más se esperan ver es el de Susana Giménez. Sin embargo, algunos meses atrás, la “diva de los teléfonos” habría realizado un contundente pedido para no volver a ser interpretada por la China Suárez. La diva argentina no habría quedado muy conforme con la actuación de la ex de Benjamín Vicuña en “Sandro de América”, la serie sobre Roberto Sánchez.

Guillermo Coppola Anunció su biopic en julio de 2022.

La producción del biopic estará a cargo de Star+, con dirección de Ariel Winograd y protagonizada por Juan Minujín. El actor abandonará el penal de San Onofre, donde transcurrió las distintas temporadas de “El Marginal”, y se pondrá en la piel de Guillote, acompañado por Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Alan Sabbagh (Mariano), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr.) y Mayte Rodriguez (Sophie).

Asimismo, la serie que será filmada entre Buenos Aires y Nápoles contará con las actuaciones de Gerardo Romano, Rodolfo Ranni (Enzo Ferrari), María Campos (Susana Gimenez), María del Cerro (Karina Rabolini), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Teté Coustarot (Presentadora) y Diego Pérez.

¡Mirá la increíble transformación de Juan Minujín como Guillermo Coppola!

Juan Salmeri (Randazzo), Agustin Monzón (Jugador), Santiago Bande (Coppola joven), Luciano Farias (Jugador) y Mercedes Azcona en "Coppola, el representante". Foto: Star+.

Juan Minujín interpretará a Guillermo Coppola en la biopic sobre la vida del representante.