Tom Morello visitó a las Abuelas de Plaza de Mayo antes de su show en Buenos Aires

El guitarrista estadounidense Tom Morello, reconocido por su trabajo en Rage Against the Machine y Audioslave, visitó las oficinas de Abuelas de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su llegada al país para ofrecer un show este miércoles.

A través de sus redes sociales, el músico compartió una reflexión sobre la historia reciente de la Argentina y destacó el trabajo que desde hace décadas llevan adelante tanto las Abuelas como las Madres de Plaza de Mayo.

"Durante la dictadura fascista argentina, miles de activistas antigubernamentales fueron detenidos en campos de concentración, torturados y ‘desaparecidos'. Sus hijos pequeños fueron secuestrados y, a menudo, distribuidos a familias de militares de la dictadura", escribió Morello en su cuenta de Instagram.

El artista también resaltó la perseverancia de las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura militar. "Las Madres de los Desaparecidos han trabajado incansablemente durante décadas para reunir a esos niños con sus verdaderos familiares. Conocí a muchas de ellas hoy y escuché sus historias", agregó.

Además, recordó la histórica ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, donde desde la década del 70 las Madres se reúnen para reclamar memoria y justicia por sus hijos desaparecidos.

La visita del músico se da en la previa de su presentación en Buenos Aires, donde este miércoles ofrecerá su espectáculo Electric Full Band Show en Deseo Club, donde Morello desplegará un repertorio que recorrerá tanto su material solista como los himnos más emblemáticos de su trayectoria junto a Rage Against the Machine y Audioslave.



