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Martes, 24 de marzo de 2026

Día de la Memoria: horarios y recorrido de la marcha a Plaza de Mayo

Organizaciones de derechos humanos, partidos y sindicatos convocan a una movilización masiva este 24 de marzo con actos y actividades en todo el país.

Redacción FMQ

Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo y en distintos puntos del país en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los organismos históricos y agrupaciones nucleadas en la Mesa Nacional marcharán a partir las 14 horas desde la intersección de Piedras y Avenida de Mayo.

En paralelo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará su propia convocatoria desde las 13.30 horas en Diagonal Norte y Florida. Ambas movilizaciones confluirán en Plaza de Mayo, donde por la tarde se realizarán las lecturas de documentos.

El acto principal está previsto para después de las 16 horas en Plaza de Mayo, donde confluirán las distintas columnas y se realizarán las lecturas de documentos. Como es habitual, habrá más de un texto en función de las convocatorias diferenciadas.

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