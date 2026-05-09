De Las Leonas a la Selección de básquet: figuras históricas desembarcan en Quilmes

La Municipalidad de Quilmes, en articulación con la Universidad de Buenos Aires, presentará el próximo miércoles 14 de mayo a las 18:30 el lanzamiento oficial de la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, una propuesta de formación destinada a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones comunitarias del distrito.



El acto inaugural se realizará en el Teatro Municipal de Quilmes y contará con la participación especial de Julio Lamas, reconocido entrenador y medallista olímpico, quien brindará una charla magistral centrada en liderazgo, formación y gestión deportiva moderna.

Formación con certificación académica

Desde la organización destacaron que la iniciativa no será una actividad aislada, sino un ciclo de capacitación compuesto por ocho encuentros mensuales que se desarrollarán hasta fin de año.

Uno de los puntos más destacados es que el programa contará con certificación académica de la UBA, lo que busca fortalecer y profesionalizar el trabajo de dirigentes y referentes barriales de Quilmes.

Quienes deseen participar deberán completar previamente una inscripción online a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción

Noel Barrionuevo, otra figura confirmada

La segunda jornada del ciclo ya tiene fecha confirmada: será el próximo 9 de junio y tendrá como protagonista a Noel Barrionuevo, histórica defensora de Las Leonas y medallista olímpica, quien compartirá su experiencia vinculada al alto rendimiento y la construcción de equipos.

Los ejes que abordará el ciclo

El programa impulsado por el Municipio y la UBA trabajará sobre distintas temáticas vinculadas al fortalecimiento institucional de clubes y organizaciones sociales, entre ellas: