Marilina Bertoldi anuncia show en Buenos Aires: vuelve al escenario con "Para quien trabajas VOL I"
Tras un año consagratorio y el impacto de su último disco, la cantante y guitarrista se presentará el 29 de mayo en C Art Media con un show eléctrico que recorrerá su nueva etapa artística.
Después de un año consagratorio marcado por el lanzamiento de "Para quien trabajas VOL I", uno de los discos más celebrados de 2025 por la crítica y los medios especializados, Marilina Bertoldi confirma su regreso a los escenarios porteños. La artista se presentará el 29 de mayo en C Art Media en lo que promete ser una de las citas más intensas del calendario musical.
El anuncio llega en medio de un momento artístico extraordinario para la compositora y guitarrista. En los últimos meses, Bertoldi agotó el Estadio Malvinas Argentinas con un show demoledor en el que presentó en vivo su último trabajo, un álbum que profundiza su búsqueda estética y conceptual con una mezcla explosiva de rock, electrónica y experimentación sonora.
Ese impulso también se trasladó a los festivales. Su reciente participación en el Festival Buena Vibra fue uno de los momentos más comentados de la jornada, con una performance intensa y magnética que reafirmó su lugar como una de las artistas más potentes de la escena actual.
El show del 29 de mayo en C Art Media será una nueva oportunidad para ver a Bertoldi en vivo en un formato cercano y eléctrico, recorriendo las canciones de "Para quien trabajas VOL I" junto a los temas que marcaron su trayectoria. Una noche que encuentra a la artista atravesando uno de los momentos más sólidos y celebrados de su carrera.
Con "Para quien trabajas", la artista profundiza en una búsqueda estética y conceptual que interpela las estructuras de poder y el lugar del cuerpo en la producción contemporánea. Su presentación en el Malvinas Argentinas no fue solo un concierto, sino también una declaración de principios: una celebración de la autonomía, la identidad y el arte como espacio de resistencia y placer.
Las entradas estarán disponibles a partir de hoy, jueves 12 de marzo a las 12 horas a través de Passline.