Andrés Calamaro agotó entradas para dos shows y anunció un tercer concierto consecutivo en Buenos Aires

La vigencia de Andrés Calamaro en la escena local no encuentra techo. El músico ratificó su estatus como una de las figuras más trascendentales de la historia del rock argentino al protagonizar una vertiginosa venta de tickets que obligó a reprogramar su agenda de presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires sumando así un nuevo concierto.

El camino hacia este récord comenzó con un cierre de 2025 de alta intensidad, en el que el artista realizó tres funciones con localidades agotadas en el mismo recinto de Villa Crespo. El regreso a este escenario para 2026, con la gira nacional "Como cantor" mantuvo la misma tendencia: la fecha inicial del 26 de mayo se liquidó en cuestión de horas.

Una demanda que no se detiene

Ante la presión de los seguidores que quedaron fuera de la primera cita, la organización habilitó un segundo show para el 27 de mayo. Sin embargo, el entusiasmo del público volvió a desbordar las plataformas de venta, logrando un nuevo sold out inmediato.

Como respuesta a este fervor masivo, se confirmó oficialmente una tercera presentación programada para el 3 de junio. Con esta adición, Calamaro concreta una serie histórica de conciertos en el citado espacio, acumulando seis estadios repletos en apenas unos meses.

El espectáculo actual propone un recorrido contundente por las piezas fundamentales de su repertorio, consolidando un show en vivo que la crítica y el público describen como arrollador. Las nuevas funciones representan una oportunidad renovada para presenciar el repaso de una carrera que sigue marcando el pulso de la música argentina.

TOUR "COMO CANTOR"

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

3 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - NUEVA FECHA