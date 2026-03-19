Andrés Calamaro agotó entradas para dos shows y anunció un tercer concierto consecutivo en Buenos Aires
El ícono del rock nacional sumó una nueva función en la Ciudad de Buenos Aires tras completar el aforo de sus presentaciones del 26 y 27 de mayo en tiempo récord. Con esta fecha, el artista alcanzará una cifra histórica de seis estadios llenos en el último semestre.
La vigencia de Andrés Calamaro en la escena local no encuentra techo. El músico ratificó su estatus como una de las figuras más trascendentales de la historia del rock argentino al protagonizar una vertiginosa venta de tickets que obligó a reprogramar su agenda de presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires sumando así un nuevo concierto.
El camino hacia este récord comenzó con un cierre de 2025 de alta intensidad, en el que el artista realizó tres funciones con localidades agotadas en el mismo recinto de Villa Crespo. El regreso a este escenario para 2026, con la gira nacional "Como cantor" mantuvo la misma tendencia: la fecha inicial del 26 de mayo se liquidó en cuestión de horas.
Una demanda que no se detiene
Ante la presión de los seguidores que quedaron fuera de la primera cita, la organización habilitó un segundo show para el 27 de mayo. Sin embargo, el entusiasmo del público volvió a desbordar las plataformas de venta, logrando un nuevo sold out inmediato.
Como respuesta a este fervor masivo, se confirmó oficialmente una tercera presentación programada para el 3 de junio. Con esta adición, Calamaro concreta una serie histórica de conciertos en el citado espacio, acumulando seis estadios repletos en apenas unos meses.
El espectáculo actual propone un recorrido contundente por las piezas fundamentales de su repertorio, consolidando un show en vivo que la crítica y el público describen como arrollador. Las nuevas funciones representan una oportunidad renovada para presenciar el repaso de una carrera que sigue marcando el pulso de la música argentina.
TOUR "COMO CANTOR"
24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina
26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina
30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina
02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina
08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina
10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina
15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina
17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina
26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO
27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO
3 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina - NUEVA FECHA