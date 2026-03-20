LITTLE BOOGIE presenta "Voy a dispararme" y suma a Milo J en un esperado cruce urbano

La escena urbana argentina suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de "Voy a dispararme", el reciente sencillo de LITTLE BOOGIE en colaboración con Milo J, uno de los cruces más esperados por el público en los últimos años.

El encuentro artístico entre ambos músicos se da luego de varios shows compartidos en escenarios de gran convocatoria. LITTLE BOOGIE acompañó a Milo J como telonero en presentaciones en el Movistar Arena y el Estadio José Amalfitani, consolidando una relación musical que finalmente se materializa en una canción conjunta.

Little Boogie y Milo J presentan "Voy a dispararme"

"Voy a dispararme" se posiciona como uno de los adelantos centrales del próximo álbum de LITTLE BOOGIE , un proyecto que comienza a delinear su identidad artística y que ya genera expectativa dentro de la escena musical argentina.

El tema presenta un guiño a la cultura popular nacional desde su inicio, con una introducción que incorpora la voz de El Potro Rodrigo, aportando un marco simbólico que acompaña la intensidad emocional del relato.

El videoclip refuerza el concepto visual del lanzamiento con escenas de alto impacto. Entre ellas, se destaca un momento en el que Milo J aparece tatuándose el rostro, una imagen que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos artistas.

El lanzamiento funciona como adelanto del próximo álbum de Little Boogie y propone una estética visual intensa que ya genera repercusión

En el plano musical, la canción también expone un registro menos habitual de Milo J, quien despliega líneas de mayor intensidad expresiva dentro de un clima sonoro crudo y directo.

La producción estuvo a cargo de Prod Estéreo, con dirección creativa del equipo GIL. El videoclip fue realizado por Delfín Aprile y Azul Renzi, responsables de la propuesta estética que acompaña esta etapa del artista.

Con este lanzamiento, LITTLE BOOGIE continúa revelando nuevas piezas de su próximo trabajo discográfico, un material que promete marcar un nuevo momento en su carrera y que comienza a perfilarse entre los proyectos destacados del año dentro de la música urbana local.