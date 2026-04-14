Little Boogie redobla la apuesta en Niceto: show agotado y nueva fecha confirmada

Luego de un 2025 que marcó un antes y un después en su carrera, Little Boogie vuelve a uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires con una apuesta redoblada. El artista se presentará en Niceto Club con dos funciones: el sábado 2 de mayo, ya completamente agotado, y una nueva fecha anunciada para el domingo 3.

En este regreso, Little Boogie presentará en vivo su esperado álbum debut, El que compró perdió, en shows que prometen una puesta en escena a la altura de su crecimiento artístico, con invitados sorpresa y una energía que ya se volvió su sello.

Little Boogie vuelve a Niceto Club con dos shows, uno ya agotado, en el marco de la presentación de su álbum debut

Durante ambas noches, el artista recorrerá no solo su nuevo material, sino también algunos de los temas que lo posicionaron dentro de la escena, como "Compa lo hicimo", "Okupas", "Billie Jean" y "Little Boogie vs el Gobierno", entre otros.

Criado en Sarandí, Avellaneda, su propuesta musical combina influencias diversas que van desde el pop de Michael Jackson hasta la impronta urbana de 50 Cent, sumadas a la energía del freestyle surgido de El Quinto Escalón. El resultado es un estilo propio que conecta con una nueva generación que busca redefinir la escena.

Tras abrir los shows de Milo J en grandes escenarios, el artista reafirma su crecimiento con nuevas fechas

El último año fue clave en su consolidación: agotó Niceto, fue show de apertura de Milo J en el Movistar Arena y en el Estadio Vélez Sarsfield, y participó de Lollapalooza Argentina con una performance fuera de lo común que incluyó una puesta de lucha libre junto a figuras como Vicente Viloni.

Además, formó parte de eventos como Swaggerpalooza, consolidando su crecimiento frente a miles de personas, mientras continúa expandiendo su universo artístico con el respaldo de referentes como Duki, Trueno, Bizarrap y Tiago PZK.

En este 2026, Little Boogie atraviesa un momento clave con el lanzamiento de su primer álbum y una presencia cada vez más fuerte en los principales escenarios del país, consolidándose como una de las voces más potentes de la nueva generación.