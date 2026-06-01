Buenos Aires hizo ruido: 500 bateristas protagonizaron un show sin precedentes

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una de las postales musicales más sorprendentes de los últimos tiempos. Más de 500 bateristas tocaron de manera simultánea en el Parque Arroyo Vega, ubicado en la Costanera Norte, ante una multitud estimada en 10.000 personas que acompañó durante toda la jornada.

La convocatoria formó parte de "Baterías a la Plaza", un festival dedicado a la percusión que desde 2022 recorre distintas ciudades argentinas y que este fin de semana alcanzó en la capital del país su edición más multitudinaria hasta el momento.

La magnitud del encuentro convirtió al evento en un verdadero récord para la actividad, al reunir una cantidad inédita de músicos interpretando un mismo repertorio en simultáneo.

Una marea de baterías al aire libre

La escena resultó tan impactante como difícil de olvidar. Filas y filas de baterías ocuparon gran parte del predio, mientras cientos de músicos ejecutaban las canciones de manera sincronizada.

Muchos de los participantes lucieron la camiseta de la Selección Argentina, aportando un color especial a una jornada que combinó música, encuentro y pasión por el instrumento.

Profesionales, estudiantes, aficionados y músicos de distintas edades compartieron escenario en una experiencia colectiva que transformó al parque en una gigantesca sala de conciertos a cielo abierto.

Los impulsores detrás de la iniciativa

La propuesta fue organizada y producida artísticamente por dos referentes del mundo de la batería.

Por un lado, Jorge Araujo, reconocido por su trabajo junto a Divididos, Lito Vitale y Alejandro Lerner. Por otro, Sergio Masciotra, músico que desarrolló proyectos con artistas como Charly García, Luis Fonsi, Lola Índigo y Leo Sayer.

Ambos lideraron una iniciativa que año tras año continúa creciendo y sumando participantes en distintas regiones del país.

Clásicos internacionales que sonaron al unísono

Durante varias horas, los más de 500 músicos interpretaron una selección especialmente preparada para la ocasión, con canciones que marcaron distintas generaciones.

Entre los clásicos internacionales elegidos estuvieron Don't Stand So Close to Me de The Police, Jump de Van Halen, I Want to Break Free de Queen, The Power of Love de Huey Lewis and The News y You Shook Me All Night Long de AC/DC.

Cada interpretación generó una respuesta inmediata del público, que siguió las canciones desde distintos sectores del predio.

El rock argentino también fue protagonista

La música nacional tuvo un espacio destacado dentro del repertorio.

Durante el festival sonaron Rezo por vos, de Charly García y Luis Alberto Spinetta; Puente, de Gustavo Cerati; Mujer amante, de Rata Blanca; Rock del gato, de Ratones Paranoicos; y Un ángel para tu soledad, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cierre llegó con uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando los cientos de bateristas interpretaron el Himno Nacional Argentino, acompañado por el aplauso de los asistentes.

Una jornada con invitados de lujo

El encuentro también reunió a reconocidas figuras de la música argentina que se acercaron para acompañar la experiencia.

Entre los invitados especiales estuvieron Roger Cardero, de Los Piojos; Fernando Scarcella, de Rata Blanca; Andrea Álvarez; Roy Quiroga, de Ratones Paranoicos; Toño Silva; Walter Sidoti; Carlos Martín, de Bersuit Vergarabat; Gustavo Rowek, de V8; e Ian Raiman, de Los Pericos, entre otros referentes del instrumento.

El respaldo de la Ciudad

La magnitud de la convocatoria también contó con el acompañamiento de las autoridades porteñas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó del evento junto a integrantes de su gabinete y destacó el valor de este tipo de propuestas culturales en espacios públicos.

"Esta es la Ciudad que nos propusimos los porteños, con eventos de primer nivel que muestran nuestra identidad, en lugares seguros y al aire libre", afirmó durante la jornada.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de la Ciudad y 300 Producciones, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre artistas, músicos y público, además de promover el uso de parques y espacios abiertos como lugares de encuentro cultural.

Un festival que no deja de crecer

Con miles de espectadores acompañando desde temprano y más de 500 baterías resonando junto al Río de la Plata, "Baterías a la Plaza" escribió una nueva página en su historia.

Lo que comenzó como una propuesta itinerante se consolidó como uno de los encuentros de percusión más convocantes del país y dejó una imagen que seguramente permanecerá en la memoria de músicos, fanáticos y curiosos que fueron testigos de una jornada verdaderamente extraordinaria.