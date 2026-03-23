Indio Solari, León Gieco y WOS convocan a la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo

En la antesala de un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, referentes de la cultura y los derechos humanos difundieron una convocatoria para participar de la Vigilia por la Identidad, que se realizará el lunes 23 de marzo desde las 16 en la Plaza de Mayo.

Uno de los mensajes más resonantes fue el del Indio Solari, quien a través de un audio dirigido a la organización social La Garganta Poderosa invitó a sus seguidores a sumarse a la jornada conmemorativa. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota expresó su deseo de que la convocatoria reúna a una gran cantidad de personas en un encuentro atravesado por la memoria colectiva.

"Habla el Indio, quería invitarles a una Vigilia por la Identidad donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16. en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos y ojalá seamos muchos", indicó el cantante

La iniciativa recibió rápidamente el respaldo de numerosas personalidades del ámbito artístico, periodístico y de los derechos humanos. Entre quienes manifestaron su adhesión se encuentran WOS, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Peteco Carabajal, la cineasta Lucrecia Martel, Natalia Oreiro, Cecilia Roth, León Gieco y Ricardo Mollo, entre otros.

La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas La Garganta Poderosa, junto a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Durante la vigilia también se llevará adelante la intervención simbólica "Florecerán Pañuelos", una acción que busca mantener viva la memoria y visibilizar la lucha histórica de los organismos.

El encuentro funcionará como antesala de la tradicional movilización del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina. Para esa jornada se espera una masiva concurrencia de columnas que marcharán desde la Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA y el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, con consignas centradas en la defensa de los derechos humanos y críticas al negacionismo.