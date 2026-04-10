¡EN VIVO! Artemis II vuelve a la Tierra: horario de llegada y sistema de aterrizaje

La misión Artemis II entra en su fase final y este viernes 10 de abril concretará el regreso de los astronautas a la Tierra tras un viaje histórico alrededor de la Luna.

La nave Orión ya se encuentra en trayectoria de retorno y ejecuta las maniobras previas al ingreso a la atmósfera, luego de haber registrado imágenes inéditas del lado oculto del satélite.

Según el cronograma oficial de la NASA, el reingreso comenzará a las 20:53 (hora Argentina) y el impacto en el agua está previsto para pocos minutos después frente a la costa de San Diego, en Estados Unidos.

Un reingreso crítico a alta velocidad

El descenso representa la etapa más exigente de toda la expedición.

La cápsula ingresará a la atmósfera a unos 40.000 kilómetros por hora, una velocidad que generará temperaturas superiores a los 2.700 grados centígrados debido a la fricción.

Durante este proceso, la precisión es vital, ya que un ángulo incorrecto podría provocar que la nave rebote en la atmósfera o sufra daños estructurales irreparables.

En esta fase, la secuencia técnica es sumamente compleja: la nave perderá comunicación por la formación de plasma, desacelerará mediante la resistencia del aire y finalmente desplegará sus paracaídas para suavizar el impacto en el océano Pacífico.

Riesgos y monitoreo constante

El retorno concentra los principales desafíos técnicos para la NASA. Los equipos de control monitorean constantemente factores clave como la integridad del escudo térmico y las condiciones climáticas en la zona de caída.

Además, la cápsula experimentará el habitual fenómeno de silencio radial durante varios minutos antes del amerizaje.

Una vez que la Orión toque el agua a las 21:07, se activará el operativo de rescate para recuperar a la tripulación.

Este hito marca el cierre de una misión de 10 días que busca consolidar el camino para el retorno definitivo del ser humano a la superficie lunar en los próximos años.