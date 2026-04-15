¡Así abrieron la cápsula en pleno océano! La misión Artemis II regresó con éxito tras rodear la Luna

La cápsula Integrity completó su amerizaje en aguas del océano Pacífico, marcando el retorno de una tripulación humana desde las cercanías de la Luna tras más de medio siglo.

El operativo de rescate, coordinado por la NASA y la Marina de los Estados Unidos, culminó con la apertura de la escotilla en un escenario de alta precisión técnica.

La nave mostró las huellas del reingreso atmosférico, donde debió soportar temperaturas cercanas a los 2.700 °C.

El rescate y la señal de seguridad

El procedimiento de recuperación se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad debido al estado de la estructura externa de la cápsula.

Tras asegurar la posición de la nave en el mar, los especialistas confirmaron el bienestar de los tripulantes mediante una comunicación interna.

El momento clave del operativo se dio cuando los rescatistas transmitieron el código oficial de estado de salud.

"Cuatro verdes", fue la frase utilizada para certificar que todos los miembros de la expedición se encontraban conscientes y sin complicaciones médicas tras afrontar fuerzas de gravedad cuatro veces superiores a las terrestres durante el descenso.

Una tripulación para la historia

El comandante Reid Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, salió de la cápsula bajo un clima de celebración por parte de los equipos de apoyo.

Al abrirse la compuerta, el personal de la NASA saludó a los viajeros con un sentido: "Bienvenidos a casa".

Este viaje de 1,1 millones de kilómetros representa el paso definitivo para las futuras misiones de descenso sobre la superficie lunar.

Con el éxito de la Artemis II, la agencia espacial valida la tecnología de soporte vital y los sistemas de reingreso necesarios para establecer una presencia permanente en el satélite natural.