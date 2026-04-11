Los astronautas del Artemis II hablaron por primera vez tras volver a la Tierra: "Todavía no procesamos lo que hicimos"

Luego de completar la misión a la luna, los astronautas del Artemis II brindaron una conferencia de prensa y demostraron estar felices y orgullosos de haber completado el viaje, que marcó un hito en la historia de la exploración del espacio.

Los cuatro astronautas se mostraron unidos al igual que durante toda la aventura y fueron recibidos con una ovación. Luego, cada uno de ellos procedió a contar sus sensaciones tras la hazaña que protagonizaron.

Los astronautas brindaron una conferencia de prensa tras completar su misión a la luna.

La palabra de los protagonistas

Reid Wiseman, comandante del vuelo, fue el primero en hacer uso de la palabra y señaló: "No sé qué decir. Hace 24 horas veía a la Tierra por la ventana, del tamaño de una pelota, y ahora estamos de vuelta en casa".

Una de las postales más bellas que dejó la misión del Artemis II.

Asimismo, agregó: "Sentía como que estaba a punto de realizar el sueño más grande de la vida. Pero cuando estás ahí arriba, solo querés volver a estar con tu familia. No saben lo difícil que es".

Acto seguido, Christina Koch, destacó las tareas llevada a cabo por el equipo, mientras que Victor Glover agradeció a las familias de la tripulación y a quienes lideraron la misión desde la Tierra: "Todavía no procesamos lo que vivimos y no sé cuándo empezaremos a hacerlo. Todo lo que vivimos, lo que vivimos... es todo muy grande", sostuvo.