Así llegó Artemis II tras orbitar en la Luna: el amerizaje en el oceano Pacífico

La tripulación de la misión Artemis II, que marcó el regeso de la humanidad a la Luna luego de 54 años, logró amerizar exitosamente esta noche, y tal como estaba previsto, según confirmó la NASA.

La cápsula Orión pudo amerizar en aguas del oceáno Pacífico, frente a las costas de San Diego, alrededor de las 21.10 (hora de Argentina), donde sus cuatro integrantes fueron rescatados por un equipo especializado, y luego trasladaron al buque USS John P-Murtha, donde les realizaban essta noche unos chequeos médicos.

Asimismo, y en la etapa final de su ingreso, justo antes de la interfaz, Orión logró alcanzar una velocidad de casi 4.000 kilómetros por hora.

Trump habló tras la llegada de Artemis

Donald Trump, posteó esta noche un mensaje en sus redes sociales, en el cual felicita "a la gran y talentosa tripulaición de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el amerizaje fue perfecto y como presidente no puedo estar más orgulloso. Espero verlos pronto en la Casa Blanca. Lo haremos otra vez, el próximo paso, Marte!!

Así llegaron los tripulantes

Los astronautas -Red Weiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- protagonizaron de esta manera un histórico sobrevuelo en las cercaniás de la Luna, aunque no llegaron a pisar la superficie de ese satélite, pero el periplo marcó el regreso hasta allí luego de la misión Apolo XVII en 1972.

En la noche de este jueves, Orión había encendió sus propulsores durante nueve segundos para impulsar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra. Esta maniobra se realizó para perfeccionar aún más la trayectoria de la nave y garantizar que permaneciera alineada para el reingreso en la atmósfera.

Desde la NASA explicaron que durante esa etapa, el módulo de servicio se separó unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior, al sureste de Hawái. Luego, se llevó a cabo una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprendió.

De esta manera, a medida que Orión descendía a unos 400 000 pies de altitud, la nave espacial tuvo un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minuto, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento.

Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprendió de la cubierta de su compartimento delantero, desplegó sus paracaídas de frenado cerca de los 22.000 pies, y a continuación, desplegó sus tres paracaídas principales alrededor de los 6.000 pies para reducir la velocidad.

Finalmente, y tras el amerizaje, la NASA tenía previsto llevar a los astronautas en un vuelo con destino al Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston.