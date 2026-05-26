Subastan una histórica remera de Kurt Cobain usada en una icónica sesión de fotos de Nirvana

Una nueva pieza vinculada al universo de Kurt Cobain volvió a revolucionar el mercado del coleccionismo musical. Se trata de una remera promocional de la película Foxes (1980), utilizada por el líder de Nirvana durante una recordada sesión fotográfica con Anton Corbijn en 1993 y actualmente puesta en subasta a través de Julien's Auctions.

La prenda pertenece a Patty Schemel, baterista de Hole entre 1992 y 1998, quien decidió desprenderse de este objeto histórico acompañado de una carta de autenticidad firmada. Aunque originalmente la remera estaba valuada entre 4.000 y 6.000 dólares, las ofertas ya alcanzaron los 8.000 dólares y continúan en aumento.

Una histórica remera usada por Kurt Cobain en una sesión fotográfica de 1993 fue puesta en subasta

La camiseta azul de Foxes tiene un fuerte valor simbólico dentro del imaginario visual de Nirvana. Cobain la utilizó en una sesión realizada por el reconocido fotógrafo Anton Corbijn en 1993, imágenes que con el tiempo terminaron convirtiéndose en algunas de las más emblemáticas del músico y que actualmente funcionan como avatar y banner oficial de la banda en Spotify.

Según relató Schemel en la carta incluida en la subasta, la historia detrás de la prenda refleja el vínculo cercano que mantenía con Cobain.

"Fui a la casa de Kurt y Courtney a buscar a Courtney para los ensayos de Hole. Subí y me senté en la cama mientras ella se preparaba. Kurt entró, sacó una remera de una pila de ropa y dijo: ‘Deberías tener esto'. Era una remera promocional azul de la película Foxes. La guardé todos estos años. Es una pieza muy especial", escribió la baterista.

La relación entre ambos músicos trascendía lo artístico. De acuerdo con la descripción oficial de la subasta, Cobain y Schemel compartían una fuerte amistad y una fascinación común por las películas adolescentes de culto de las décadas del 70 y 80. Además, solían recorrer juntos tiendas de ropa usada en busca de remeras originales y poco convencionales.

La subasta de esta camiseta vuelve a confirmar el enorme interés que sigue despertando cualquier objeto relacionado con Kurt Cobain, incluso más de tres décadas después de su muerte.

En los últimos años, distintos artículos del músico alcanzaron cifras millonarias. En 2020, la guitarra utilizada durante el histórico MTV Unplugged de Nirvana fue vendida por 6 millones de dólares, convirtiéndose en la guitarra más cara jamás subastada.

Más allá del valor económico, cada una de estas piezas mantiene intacto el peso cultural y emocional de una figura que continúa siendo una de las más influyentes de la historia del rock.