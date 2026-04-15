La Renga y su emotivo gesto solidario con los niños del Hospital Pedro de Elizalde

A lo largo de su trayectoria, La Renga no solo construyó una identidad ligada al rock nacional, sino también a la solidaridad.

Lejos de los escenarios, el grupo demuestra una y otra vez su compromiso con distintas causas sociales, dedicando tiempo, recursos y presencia a quienes más lo necesitan.

En esta oportunidad, el gesto volvió a tocar fibras sensibles y reafirmó ese costado humano que sus seguidores destacan tanto como su música.

Un encuentro cargado de emoción en Casa Cuna

La banda visitó el Hospital Pedro de Elizalde, conocido popularmente como Casa Cuna, donde compartieron un momento especial con niños que se encuentran internados.

Durante la jornada, los músicos realizaron una donación de consolas de videojuegos, con el objetivo de brindar entretenimiento y hacer más llevadera la estadía de los chicos en el hospital. El gesto fue recibido con entusiasmo y emoción tanto por los pacientes como por el personal médico.

Una historia personal que hace todo aún más significativo

Uno de los momentos más conmovedores llegó de la mano de Tete Iglesias, quien reveló un vínculo muy especial con el lugar.

El bajista contó que él mismo estuvo internado allí durante su infancia, y además, su madre fue voluntaria en la institución durante 25 años. Este detalle le dio un significado aún más profundo a la visita, transformando la acción en algo íntimo y cargado de memoria personal.

El rock también puede ser un puente de esperanza

Este tipo de iniciativas refuerzan el rol de los artistas más allá de la música. En el caso de La Renga, su conexión con la gente se traduce en hechos concretos que impactan directamente en la vida de otros.

La entrega de consolas no solo representa un regalo material, sino también una forma de acercar alegría, distracción y compañía a quienes atraviesan momentos difíciles.

Un gesto que deja huella

La visita al hospital volvió a demostrar que el espíritu del rock nacional también se construye desde la empatía.

Con acciones como esta, La Renga reafirma su compromiso con la sociedad y deja una huella que trasciende cualquier escenario.

Porque cuando la música se combina con la solidaridad, el impacto es mucho más profundo y duradero.