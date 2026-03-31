Programa "Quilmes Suma": entregan equipamiento al espacio PROMEBA

En el marco del Programa Quilmes SUMA (Servicio de Urgencia Municipal en Alimentación), el Municipio entregó este lunes equipamiento de refrigeración en la sede del PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios), ubicado en Dr. Emilio Torre y calle 802, del barrio La Paz, en Quilmes Oeste, en un encuentro que encabezó intendenta interina local, Eva Mieri, espacio que funciona como Punto Solidario, en el que se preparan 400 raciones semanales, y donde se llevan adelante distintos programas educativos.



"Desde el Municipio sostenemos las herramientas que tenemos a disposición porque la solidaridad debe ser la regla; es importante que tomemos el ejemplo de Mayra, que desde el primer día nos convoca a seguir tejiendo estas redes solidarias en los territorios para que nuestro municipio tenga mejor calidad de vida y oportunidades", sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.



En el marco del Programa Quilmes SUMA, se llevó a cabo la entrega de una heladera a la mencionada sede que funciona también como Punto Solidario. Esta iniciativa tiene como eje central fortalecer la asistencia alimentaria en los espacios comunitarios del distrito. Mediante la incorporación de equipos de refrigeración, el programa garantiza la conservación de productos frescos y permite la elaboración de menús nutricionalmente equilibrados, para asegurar así los estándares de salud y seguridad alimentaria para los vecinos.



Por su parte, Florencia Di Tullio expresó: "Hoy, en un momento de crisis tan grande, el Municipio de Quilmes tiene la posibilidad de entregar insumos frescos, como carnes magras, de las más variadas, verduras y alimentos secos, para garantizar que muchas personas mayores, personas con discapacidad y desocupadas, que son cada vez más, más las niñeces y las adolescencias, puedan tener en sus hogares un plato de comida caliente".



El programa "Quilmes SUMA" es una iniciativa que amplía y fortalece la asistencia alimentaria que el Estado Municipal ya brinda mancomunadamente con más de 200 Puntos Solidarios del distrito. En este marco, se sumaron variedades de alimentos frescos y se aumentaron las cantidades de alimentos secos para la confección de diversos menús nutricionalmente equilibrados y de práctica elaboración.



En tanto, la directora del PROMEBA, Estela Gutiérrez, aseveró: "El Municipio de Quilmes ha optado por esa decisión de acompañar y sostener los espacios de necesidades de nuestros vecinos. Es muy necesario, y estamos muy agradecidos con todas las cosas que nos provee, y también por ser parte del esquema municipal, a través del programa SUMA".