Un tornado azotó Bombal, en Santa Fe: "Nos encontramos con un pueblo devastado"

Un fuerte tornado golpeó durante la madrugada del sábado a la localidad de Bombal, en el departamento santafesino de Constitución, y provocó importantes destrozos tanto dentro del casco urbano como en la zona productiva que rodea al pueblo.



El fenómeno meteorológico se registró entre las 5 y las 5:30, y dejó a su paso un escenario de destrucción: techos arrancados por el viento, árboles caídos y un tendido eléctrico completamente colapsado. Además, parte de una planta de acopio resultó severamente dañada.

Uno de los sectores más afectados fue el agroindustrial. Las intensas ráfagas derribaron norias utilizadas para el traslado de cereales y generaron daños significativos en galpones y silos, estructuras clave para la actividad agrícola de la región.

El tornado generó destrozos en el sector agroindustrial y en el tendido eléctrico en Santa Fe.

Tras recorrer las áreas más comprometidas, el intendente de la localidad, Carlos Gabbi, describió el impacto del temporal con preocupación. "Nos encontramos con un pueblo devastado", afirmó. Según precisó, al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales de consideración. También se registraron destrozos en cooperativas y en edificios emblemáticos del pueblo, como el Galpón Centenario.

El temporal también generó complicaciones en la red vial. En la Ruta Provincial 90, en el tramo que une las localidades de Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte terminaron volcados por la fuerza del viento, lo que obligó a restringir la circulación de manera preventiva.

El tornado destrozó una planta de acopio, galpones y silos.

Frente a los riesgos provocados por cables de alta tensión caídos y estructuras inestables, las autoridades locales pidieron a los vecinos permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios. "La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad", advirtieron desde la comuna a través de un comunicado urgente.

Mientras, equipos de la Empresa Provincial de la Energía trabajaban junto a Bomberos y personal comunal para restablecer el suministro eléctrico. Situaciones similares también fueron reportadas en otras localidades cercanas, como Montes de Oca y Bouquet, que también sufrieron el impacto del fuerte temporal.