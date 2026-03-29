Fuerte temporal en Olavarría: calles anegadas, casas inundadas y vecinos en situación desesperante
El intenso temporal que azotó la ciudad bonaerense durante la madrugada del domingo dejó a su paso graves complicaciones y pérdidas materiales.
Un intenso temporal azotó durante la madrugada del domingo a la ciudad bonaerense de Olavarría y dejó a su paso un panorama de graves complicaciones: calles convertidas en verdaderos ríos, viviendas anegadas y familias que sufrieron importantes pérdidas materiales.
Las precipitaciones, que se registraron en un corto lapso pero con gran intensidad, saturaron rápidamente el sistema de desagües pluviales y provocaron el ingreso de agua en numerosas casas. Los barrios más afectados fueron Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, donde los vecinos enfrentaron las mayores dificultades.
El fenómeno no se limitó únicamente a Olavarría. El mal tiempo también impactó en distintas localidades del centro y este de la provincia de Buenos Aires. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas intensas y abundante caída de agua.
De acuerdo con el organismo, distritos como Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo también se encontraban bajo riesgo debido a lluvias fuertes y la posible caída de granizo.
Ante la situación crítica generada por las precipitaciones, el municipio dispuso cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad y pidió a la población permanecer en sus hogares. En ese sentido, solicitó expresamente "evitar salir a la vía pública, salvo en casos de estricta necesidad".
Desde la comuna remarcaron además que la circulación de vehículos podía empeorar la situación. Según explicaron, el movimiento en las calles podía "agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje".
Mientras, el SMN mantuvo vigente para gran parte de la provincia alertas de nivel naranja y amarillo, categorías que advierten sobre la presencia de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
Durante toda la mañana, vecinos de los barrios más afectados reportaron grandes dificultades para desplazarse por la ciudad, mientras equipos municipales y organismos oficiales siguieron de cerca la evolución de las condiciones climáticas para preservar la seguridad de la comunidad.