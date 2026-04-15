Temporal en el AMBA: hay varias calles anegadas y 16 mil usuarios sin electricidad

Las intensas precipitaciones que cayeron en las últimas horas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron calles anegadas que complican la circulación en diferentes puntos y más de 16 mil usuarios sin suministro eléctrico.

Según el reporte de Defensa Civil, la avenida Hipólito Yrigoyen en el partido bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

A raíz del intenso temporal, unos 2.576 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que hay 14.482 de Edesur que no tienen servicio eléctrico.

Zonas castigadas por el temporal

Tras la caída abundante de lluvia, el barrio de Barracas, zona sur de la Capital Federal, se presentó también como uno de los más afectados, donde el agua cubrió por completo las calles. En tanto, Avellaneda es otras de las zonas bonaerenses complicadas, con calles inundadas que dificultan la circulación.

Es por eso que la avenida Hipólito Yrigoyen en ambos sentidos está con agua y demoras, y la circulación de autos y camiones provoca un oleaje y constante movimiento. Dock Sud está en la misma situación.

Por otra parte, en los barrios porteños de Palermo y Belgrano cayó más agua que en todo abril y, si bien sufrieron inundaciones, se recuperaron rápidamente.

¿Cómo seguirá el tiempo?



Para este miércoles en la zona del AMBA se esperan chaparrones durante todo el día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo al pronóstico soplará viento del este y las temperaturas irán entre 20 y 22 grados.

Para el jueves, se mantiene la previsión de lluvias y chaparrones hasta la tarde y las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados. El viernes el cielo estará parcialmente nublado, pero sin inestabilidad. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.