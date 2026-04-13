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Lunes, 13 de abril de 2026

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Medio país bajo alerta meteorológica: ¿Cuándo vuelve la "TATORMEN"?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas de 90 km/h y lluvias de hasta 150 mm. en varias provincias.

SGorostiaga

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 15 provincias este martes 14 de abril. El fenómeno puede extenderse durante toda la jornada.

Las zonas con mayor riesgo son Santa Fe, Chaco y localidades de Salta y Santiago del Estero, donde rige la alerta naranja. Se esperan "persistentes y abundantes precipitaciones", actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 80 y 150 mm, con posibilidad de superarse en forma localizada.

Alerta amarilla por tormentas: 8 provincias durante todo el día

La alerta amarilla abarca Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy durante toda la jornada del martes.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad con acumulados de entre 30 y 80 mm.

La alerta meteorológica vigente para este martes.
La alerta meteorológica vigente para este martes.

Qué hacer según el nivel de alerta

Ante la alerta amarilla, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Si ingresa agua al hogar, desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico. Cerrá puertas y ventanas y alejate de ellas durante el temporal. Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento 

En las zonas con alerta naranja las precauciones son mayores: salí solo si es estrictamente necesario y permanecé en construcciones cerradas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. 

Alerta por vientos en la Patagonia

El SMN emitió alerta amarilla por vientos para Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Las ráfagas afectarán principalmente en la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 40 y 65 km/h que pueden alcanzar los 90 km/h.

En Ushuaia el fenómeno podría extenderse hasta la noche del martes. En la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se esperan lluvias intensas desde la madrugada.

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