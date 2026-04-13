Medio país bajo alerta meteorológica: ¿Cuándo vuelve la "TATORMEN"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 15 provincias este martes 14 de abril. El fenómeno puede extenderse durante toda la jornada.

Las zonas con mayor riesgo son Santa Fe, Chaco y localidades de Salta y Santiago del Estero, donde rige la alerta naranja. Se esperan "persistentes y abundantes precipitaciones", actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 80 y 150 mm, con posibilidad de superarse en forma localizada.

Alerta amarilla por tormentas: 8 provincias durante todo el día

La alerta amarilla abarca Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy durante toda la jornada del martes.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad con acumulados de entre 30 y 80 mm.

La alerta meteorológica vigente para este martes.

Qué hacer según el nivel de alerta

Ante la alerta amarilla, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Si ingresa agua al hogar, desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico. Cerrá puertas y ventanas y alejate de ellas durante el temporal. Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

En las zonas con alerta naranja las precauciones son mayores: salí solo si es estrictamente necesario y permanecé en construcciones cerradas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Alerta por vientos en la Patagonia

El SMN emitió alerta amarilla por vientos para Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Las ráfagas afectarán principalmente en la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 40 y 65 km/h que pueden alcanzar los 90 km/h.

En Ushuaia el fenómeno podría extenderse hasta la noche del martes. En la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se esperan lluvias intensas desde la madrugada.