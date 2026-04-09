Más de 50 localidades bajo alerta meteorológica amarilla: ¿Cuándo vuelve la "TATORMEN?"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará a más de 50 localidades del centro del país durante la tarde del sábado 11 de abril.

El fenómeno afectará principalmente al sur de Córdoba y el este de San Luis. Se esperan valores de precipitación de entre 40 y 70 milímetros, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En el resto del país no se registran alertas, aunque se recomienda seguir de cerca las actualizaciones de radares ante cambios repentinos.

Las zonas afectadas por la alerta meteorológica amarilla.

Zonas afectadas en Córdoba

Las localidades bajo alerta son: Río Cuarto, Laboulaye, La Carlota, General Deheza, Vicuña Mackenna, General Cabrera, Huanchillas, Ucacha, Santa Eufemia, Jovita, Serrano y zonas aledañas del sur provincial.

Zonas afectadas en San Luis

El aviso rige para Villa Mercedes, Justo Daract, Villa Reynolds, Juan Llerena, La Toma y el departamento de General Pedernera.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

Luego de la inestabilidad, la Capital Federal y el Conurbano tendrán un alivio. Para este viernes 10 se espera un día a pleno sol con una máxima de 22°.

Así estará el clima en Buenos Aires.

El sábado 11 aumentará la nubosidad con una máxima de 23°, mientras que el domingo 12 el termómetro subirá hasta los 25° con cielo despejado. La semana comenzará con clima agradable y nubes, pero sin lluvias a la vista hasta el miércoles.