Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas y fuertes lluvias en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rigen alertas naranjas y amarillas por lluvias y tormentas durante este lunes 6 de abril en 12 provincias.

El organismo nacional confirmó en las últimas horas que se lanzó una alerta naranja por tormentas en Corrientes, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el sudeste de Chaco.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para un sector del norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el norte y este de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, el oeste de Chaco, Formosa, el noreste de Salta y el este de Jujuy.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", destacó.

Ante esta situación, recomendaron a las personas que residen en las zonas bajo alerta naranja limitar las salidas solo a lo necesario, permanecer en construcciones cerradas, desconectar electrodomésticos ante posibles ingresos de agua y alejarse de zonas inundables. Además, aconsejaron preparar un kit de emergencia y mantener los celulares cargados.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Por último, el SMN informó que este lunes se espera un ambiente fresco a templado en la ciudad de Buenos Aires . El cielo estará mayormente nublado, vientos de variada intensidad y se esperan tormentas a lo largo del día. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 20 grados.