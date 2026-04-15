Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 14 de abril alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes que afectarán al menos a 16 provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas una alerta meteorológica naranja por tormentas en Entre Ríos, el oeste de Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Chaco y el centro y este de Formosa.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes, lluvias y vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por precipitaciones persistentes y muy abundantes. También se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada", señaló.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco, el oeste de Formosa y el este de Salta.

"En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones persistentes y abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados entre 30 y 80 milímetros, con posibles superaciones puntuales", indicó.





En paralelo, confirmaron que hay una alerta amarilla por vientos en el oeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora", resaltó.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles se espera una día con el cielo nublado y el ambiente templado a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se esperan lluvias a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 22°C.