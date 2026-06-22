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Lunes, 22 de junio de 2026

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ADELANTO

Un auto se despistó, cayó a una laguna y cuatro personas perdieron la vida

El impactante siniestro vial ocurrió a la altura del cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 14, cerca de uno de los ingresos a Santa Rosa. Cuatro personas que viajaban en el vehículo quedaron atrapadas y perdieron la vida.

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Una tragedia ocurrió en las últimas horas en la laguna del Bajo Giuliani: un auto se despistó, cayó al agua y cuatro de sus ocupantes perdieron la vida. Según indicaron las autoridades, la conductora logró salvarse y tuvo que ser hospitalizada.


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