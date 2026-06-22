Caso Agostina Vega: piden investigar a los amigos de Barrelier que vivían en su casa

Fernanda Alaniz, la abogada que representa al padre de Agostina Vega, formalizará la solicitud de imputación penal contra un hombre y una mujer que vivían en la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba.

El requerimiento recae sobre Matías y Ludmila, una pareja amiga de Barrelier. Ambos sospechosos residían en un departamento ubicado en la planta alta de la propiedad de la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Para la querella resulta imperioso determinar el grado de conocimiento o participación del matrimonio.

Los tres detenidos hasta el momento por el femicidio de Agostina Vega.

La vivienda es considerada la escena primaria del crimen y el último sitio donde se registró con vida a la menor. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona muestran el instante en el que la víctima entra a la casa junto al sospechoso principal. La adolescente había llegado hasta esa dirección a bordo de un auto de alquiler contratado desde su hogar.

La casa

La estructura del inmueble bajo sospecha está dividida en dos plantas bien diferenciadas que ya fueron rastrilladas minuciosamente por los peritos técnicos.

En la sección baja residía Barrelier, junto a su pareja, identificada como Marianela, y la hija de ambos de 11 años. También ocupaba un cuarto cedido en calidad de préstamo, Osvaldo Fassetta, quien declaró conocer al principal sospechoso desde el mes de agosto de 2025. El inquilino permanece actualmente tras las rejas bajo el cargo de encubrimiento agravado.

La querella busca que la fiscalía investigue a fondo las conductas de los ocupantes de la planta alta durante las horas críticas del suceso. Para Alaniz es inviable que no hayan escuchado o advertido que algo estaba pasando.

La tercera detenida es Soledad Andreani, quien para los investigadores es la que aportó la logística, su auto, para ocultar las evidencias del femicidio.

El vehículo en cuestión habría sido facilitado a Barrelier, con quien Andreani mantuvo un vínculo de pareja en el pasado. La hipótesis criminal sostiene que ese auto se utilizó para el traslado del cadáver hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra.