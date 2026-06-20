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Sábado, 20 de junio de 2026

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Crimen de Agostina: detectan a familiares de Barrelier en las inmediaciones de la casa del detenido e intervino la Policía

El episodio se produjo mientras se realizaba la marcha de la adolescente de 14 años. La Policía les prohibió el paso e intervino una funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

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Una insólita situación se vivió en el marco de la marcha para pedir justicia por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada.

La madre y la pareja de Claudio Barrelier fueron vistos mientras querían entrar a la casa del detenido, apuntado como único autor del crimen.

Se trata de Viviana y Marianela Palmero, madre y pareja del principal imputado, quienes intentaron no ser vistas y fueron con barbijos y capuchas.

Las dos mujeres pretendían llevarse documentos dinero y medicamentos del interior de la propiedad.

  En ese sitio hay un períometro policial y está bajo custodia la propiedad para preservar pruebas.  por la prensa, Viviana y Marianela Palmero huyeron rápidamente del lugar en un vehículo solicitado a través de una aplicación.

Finalmente, tras la intervención de una funcionaria del Ministerio Público Oficial se procedió a la entrega de las llaves para Marianela.


  

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