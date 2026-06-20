Crimen de Agostina: detectan a familiares de Barrelier en las inmediaciones de la casa del detenido e intervino la Policía
El episodio se produjo mientras se realizaba la marcha de la adolescente de 14 años. La Policía les prohibió el paso e intervino una funcionaria del Ministerio Público Fiscal.
Una insólita situación se vivió en el marco de la marcha para pedir justicia por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada.
La madre y la pareja de Claudio Barrelier fueron vistos mientras querían entrar a la casa del detenido, apuntado como único autor del crimen.
Se trata de Viviana y Marianela Palmero, madre y pareja del principal imputado, quienes intentaron no ser vistas y fueron con barbijos y capuchas.
Las dos mujeres pretendían llevarse documentos dinero y medicamentos del interior de la propiedad.
En ese sitio hay un períometro policial y está bajo custodia la propiedad para preservar pruebas. por la prensa, Viviana y Marianela Palmero huyeron rápidamente del lugar en un vehículo solicitado a través de una aplicación.
Finalmente, tras la intervención de una funcionaria del Ministerio Público Oficial se procedió a la entrega de las llaves para Marianela.