Nueva marcha en Córdoba por Agostina Vega: la familia pidió que caigan "todos los culpables"

Este viernes los familiares de Agostina Vega realizaron una nueva movilización para pedir justicia por el crimen de la adolescente de 14 años y exigieron "que caigan todos los que tengan que caer".

En ese sentido, Elizabeth, abuela de la nena, consideró que la fiscalía "tiene todas las pruebas necesarias" para ir contra los tres detenidos.

El caso tiene a Claudio Barrelier apuntado como autor del crimen, en tanto que Osvaldo Fasetta y Soledad Andreani están acusados de encubrimiento.

La marcha comenzó desde el cruce de las avenidas General Paz y La Tablada, en Córdoba capital. Estuvieron presentes los abuelos y tíos maternos de Vega, acompañados por amigos, vecinos e integrantes de organizaciones civiles.

La abuela de la víctiima expresó en diálogo con TN que tiene "el apoyo" que necesitan, aunque aclaró: "No queremos es que se meta la política nacional en esto, que no usen el caso de Agostina para meterse".

Por su parte, el abuelo de la nena, Miguel Heredia, sostuvo: "Por ahora estamos conformes. El fiscal nos ha explicado todo lo que está haciendo. Vamos a ir con él, apoyándolo como corresponde, hasta llegar a buen puerto".