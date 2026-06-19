Femicidio de Agostina Vega: declara Soledad Andreani, dueña del auto que utilizó Barrelier

La investigación del femicidio de Agostina Vega, continuará este viernes con la declaración de Soledad Andreani, la tercera detenida por el caso que mantiene en vilo a la provincia de Córdoba y a todo el país.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la acusada por presunto encubrimiento agravado fue citada a declaración indagatoria por el fiscal Raúl Garzón en horas del mediodía.

Andreani, es la ex pareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen, y fue la que prestó el auto en el que se habría trasladado el cadáver de Agostina a un descampado en las afueras de la ciudad de Córdoba.

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Según su abogada, Marina Romano, "la expectativa es que ella se presente ante la fiscalía, ejerza su derecho de defensa". Andreani está alojada en la cárcel de Bouwer, tras su internación en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio Juniors.

Romano aclaró que su clienta niega cualquier vinculación con el crimen y se puso al tanto de acusaciones de una joven trabajadora sexual que la mencionó en declaraciones. "Mi defendida desconoce absolutamente todo con relación a ese trágico hecho", afirmó.

¿Se levanta el secreto de sumario?

Acerca de los vínculos con el bar "Wachitas", donde supuestamente se dieron situaciones relacionadas con proxenetismo y drogas, la abogada apuntó que su cliente "niega totalmente" esas afirmaciones. "No tengo nada para decirte con relación a esa persona", subrayó respecto de la joven que hizo esas denuncias.

Tras esta audiencia, se espera el levantamiento del secreto de sumario para que las partes puedan acceder al expediente.

Qué declaró Osvaldo Fassetta

Por su parte, Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta el jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

Fassetta está acusado de encubrimiento agravado en la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años. Si bien se presentó en Tribunales, no respondió preguntas y fue trasladado nuevamente a la cárcel de Bouwer.

Tras la audiencia, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, habló con Cadena 3, y aseguró que la situación procesal de su cliente "sigue siendo exactamente la misma".

Osvaldo Fasseta se negó a responder preguntas (Redes).

"Nos leyeron todo lo que llevó al fiscal a hacer esta imputación y a detener a Fassetta. Se abstuvo de declarar por el día de hoy porque los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron", sostuvo el letrado.

Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar.

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