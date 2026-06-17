Femicidio de Agostina: señalan a una mujer que tendría vínculo con los acusados en "Wachitas Bar"

Una testigo clave rompió el silencio en las últimas horas y aportó datos importantes para la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Una mujer apodada "la Gringa Ludmila", quien fue señalada de manera directa por una extrabajadora del local Wachitas Bar como una pieza muy cercana al entorno íntimo de los principales implicados en el crimen.

Bajo el pseudónimo de "Carla", la denunciante brindó una entrevista televisiva donde detalló el entramado oculto que se vivía dentro del polémico establecimiento nocturno ubicado en el corazón del barrio Nueva Córdoba.

De acuerdo con su relato, la sospechosa mantenía una relación sumamente estrecha con los partícipes de las maniobras investigadas y su presencia en el lugar era una constante.

"Es la mamá de la joven con la que Barrelier tiene un hijo", sostuvo la testigo frente a las cámaras, exponiendo un parentesco que la Fiscalía ahora deberá corroborar o descartar.

El rastro de la misteriosa mujer se esfumó por completo apenas se conoció el crimen Agostina. La propia exempleada cuestionó que a la fecha nadie se haya preocupado por rastrear su paradero ni convocarla a declarar de manera oficial.

Fuentes judiciales aclararon que, por el momento, la denominada "Gringa Ludmila" no cuenta con un pedido de captura activo ni se encuentra imputada formalmente dentro del expediente.

Los investigadores evalúan el peso de este nuevo testimonio para determinar si corresponde citarla en calidad de testigo o si existen elementos para indagarla.

La cronología aportada por la trabajadora ubica sus tareas en el bar entre los años 2020 y 2024, un período de tiempo clave donde asegura haber visto a Ludmila compartir largas noches con los personajes más pesados de la noche local. Este testimonio reactivó el foco sobre las actividades que se desarrollaban bajo la fachada del comercio.

Descargo

Por su parte, los responsables de Wachitas Bar reaccionaron con un descargo público difundido a través de sus plataformas digitales para intentar despegarse del escándalo mediático y judicial.

La firma desmintió categóricamente cualquier clase de participación o nexo con el brutal asesinato de la víctima.

A través del comunicado oficial, la gerencia del local remarcó de manera tajante que los individuos escrachados por los usuarios en las redes sociales no poseen acciones ni figuran en los registros de titularidad del comercio. Asimismo, los apoderados legales recalcaron que las puertas del negocio estuvieron abiertas para todos los requerimientos y allanamientos ordenados por la Justicia.

Mientras las pericias tecnológicas avanzan sobre los teléfonos secuestrados a Claudio Barrelier, el entorno de la víctima exige que la investigación no deje cabos sueltos.