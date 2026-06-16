Sospechan que ocultaron el cuerpo de Agostina Vegaen un sitio "puente" antes de abandonarlo

La investigación penal por el brutal femicidio de Agostina Vega sumó una nueva hipótesis que altera de forma drástica la reconstrucción original de los hechos. La fiscalía cordobesa liderada por Raúl Garzón analiza si el cadáver de la adolescente de 14 años permaneció oculto en un tercer domicilio antes de ser arrojado de manera definitiva.

Cabe destacar que esta línea investigativa quiebra la presunción inicial de que el principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, movilizó el cuerpo de manera lineal desde su vivienda en barrio Cofico hasta el descampado periférico donde se concretó el hallazgo.

Claudio Barrelier es el principal acusado de haber asesinado a Agostina Vega.

A partir de los últimos peritajes telefónicos y testimonios reservados en la causa, los sabuesos policiales pusieron la lupa sobre la zona de Villa Los Galpones. Las sospechas apuntan a que en ese lugar se habrían producido movimientos vehiculares y de personas estrechamente vinculados al imputado en las horas posteriores al estrangulamiento.

Al mismo tiempo, se intenta determinar mediante análisis satelitales y rastreos el recorrido exacto del vehículo Ford Ka negro que habría sido utilizado para consumar la logística de ocultamiento.

En sintonía con este desvío logístico, emergió en el expediente la figura de un misterioso sospechoso conocido bajo los alias de "El Doctor" o "El Cirujano". La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sugiere que este individuo, mencionado reiteradamente por testigos del entorno marginal del acusado, posee los conocimientos técnicos o la estructura necesaria para facilitar maniobras de ocultación complejas.

Su eventual participación forzó a profundizar los allanamientos técnicos buscando fluidos biológicos o reactivos de luminol positivos fuera de la escena primaria.

De forma paralela, la Justicia local evalúa con cautela un posible trasfondo vinculado a redes de narcotráfico y ajustes de cuentas. Datos de inteligencia criminal recogidos en las últimas jornadas mencionan un supuesto conflicto preexistente por el robo de un cargamento de estupefacientes que involucraría directamente a allegados de Barrelier.

La fiscalía examina si la vulnerabilidad de Agostina fue utilizada de manera instrumental en este entramado de bandas organizadas, abriendo ramificaciones que excederían la figura del femicidio aislado.

Por el momento, los procedimientos técnicos y el cruzamiento de datos de geolocalización resultan vitales para consolidar estas variables. Las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ya confirmaron el ingreso de la víctima a la propiedad de Juan del Campillo al 800, pero los cortes de edición en los domos urbanos plantean baches temporales clave.

Ante esto, el querellante de la causa insiste en que las maniobras de descarte de bultos requirieron de un apoyo logístico coordinado que la policía omitió rastrear durante las primeras horas de la Alerta Sofía.

Finalmente, las expectativas procesales están puestas en el resultado de las indagatorias programadas para los acusados de encubrimiento agravado. Tanto Osvaldo Fassetta como Soledad Andreani deberán justificar ante los estrados judiciales sus respectivas participaciones respecto al préstamo del auto y el posterior lavado de evidencias.

El esclarecimiento de estas paradas intermedias de los restos resultará decisivo para determinar el grado de complicidad criminal y si caben nuevas detenciones de cara al juicio.