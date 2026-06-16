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Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: se reanudó la audiencia

DECLARACIONES

El abogado de Fassetta afirmó que su cliente está preso únicamente por convivir con Barrelier

Lo hizo el abogado Eduardo Medina Allende. El letrado, además, criticó a su colega Carlos Nayi.

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La causa por el femicidio de la adolescente Agostina Vega tendrá este miércoles una nueva instancia procesal con la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento agravado.

En ese marco, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, argumentó que su cliente, quien permanece detenido, está acusado sólo por el hecho de haber permanecido en algunas oportunidades en la vivienda donde residía el principal acusado, Claudio Barrelier.

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"Lo único que lo une a este caso es haber dormido algunos días en la casa de Barrelier", argumentó Medina Allende en declaraciones radiales.

El letrado, además, negó que una eventual "modificación de la carátula pueda arrastrar a Fassetta hacia una imputación más grave".

Luego, si bien la indagatoria está prevista este miércoles, el abogado no fue contundente frente a ese hecho, al considerar que dependerá de las pruebas que presente la fiscalía.

"Veremos si el doctor (Raúl) Garzón descubrió algo distinto o si seguimos en la misma. Ahí decidiremos si declaramos o pido prórroga para el jueves", explicó.

Crítica a Carlos Nayi

Por otra parte, Medina Allende criticó a Carlos Nayi, representante legal de Melisa Heredia, madre de Agostina, y los abuelos de la adolescente asesinada, al definirlo como "vocero oficial de la fiscalía".

El abogado argumentó: "Me llama la atención que, antes de cualquier comunicado oficial, el doctor Nayi sabe cómo van las pesquisas sobre el ADN, dónde fueron los hechos y quiénes participaron".

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