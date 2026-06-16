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JUSTICIA

Indagan a los tres acusados por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani comparecen ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales de Córdoba.

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La causa que investiga el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada, avanza hacia una instancia crucial en la ciudad de Córdoba

Los tres imputados y sus respectivos defensores fueron citados a los Tribunales provinciales para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

El primero en comparecer será Claudio Barrelier, quien se encuentra imputado como el presunto autor material del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género.

Posteriormente, en el transcurso de la semana, será el turno de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos señalados por encubrimiento agravado.

Los roles y el vínculo entre los imputados

Para la fiscalía, el principal sospechoso no actuó en soledad en el crimen cometido en una vivienda de barrio Cofico, donde presuntamente residía Fassetta

Los investigadores sostienen que este último mantenía una amistad de diez meses con Barrelier, vinculados por su simpatía hacia el club Instituto, y que a través de ese lazo habría tomado contacto con la víctima y su madre.

Por su parte, Andreani, ex pareja del principal imputado, está acusada de haberle prestado su automóvil Ford Ka negro, vehículo que Barrelier habría utilizado para trasladar el cuerpo de la menor hasta un descampado. 

De acuerdo con los elementos recabados por los investigadores, la mujer lavó el rodado luego de que le fuera devuelto y existen registros fílmicos en video que muestran a ambos sospechosos juntos con posterioridad al femicidio.

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