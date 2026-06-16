Claudio Barrelier negó el femicidio de Agostina Vega pero agravaron su imputación

El principal sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años, Claudio Barrelier, compareció este martes ante el fiscal Raúl Garzón en los tribunales de la ciudad de Córdoba.

Acompañado por su abogado defensor, el acusado negó haber asesinado a Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado.

A pesar de su declaración, la fiscalía decidió agravar la situación del detenido. Barrelier, quien inicialmente estaba imputado como presunto autor material de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, quedó imputado bajo la carátula de homicidio triplemente calificado.

La fiscalía sostiene la hipótesis de que el acusado no actuó solo en el hecho.

Continuidad de las declaraciones y pruebas

La actividad judicial proseguirá este miércoles por la mañana con las indagatorias de los otros dos detenidos en la causa, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos señalados por el delito de encubrimiento.

De acuerdo con la investigación, Fassetta compartía la vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se cometió el asesinato y mantenía una relación de amistad con el principal imputado originada en el ámbito del club Instituto.

Por su parte, Andreani, ex pareja de Barrelier, es investigada por haberle facilitado su automóvil para el traslado de los restos de la víctima y haber lavado el vehículo con posterioridad.

Entre los elementos probatorios recabados por los investigadores se destacan diversos registros en video que ubican a la mujer junto al presunto femicida luego de haberse cometido el crimen.