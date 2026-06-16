El abogado del segundo detenido por el crimen de Agostina dijo que la menor "ya había desaparecido dos veces"

El abogado defensor de Osvaldo Fassetta, el segundo imputado en el marco de la causa por el crimen de Agostina Vega, sostuvo que la adolescente de 14 años "había desaparecido" en dos ocasiones previas.

Eduardo Medina Allende habló con la prensa tras la declaración testimonial del sospechoso por encubrimiento y detalló que la menor tenía antecedentes de haber huido de su casa.

Según el letrado, el imputado ya había colaborado en rastrear a Agostina con anterioridad, por pedido de Melisa, la madre de la víctima.

Eduardo Medina Allende aseguró que Agostina había desaparecido en dos episodios previos.

En una entrevista concedida al programa La mañana con Moria, Medina Allende aseguró: "Ya hubo otros dos episodios, según parece, donde Agostina había desaparecido".

El abogado indicó que, en uno de esos episodios, la adolescente fue localizada en la vivienda de una de sus amistades, lo que explicó que la familia asociara la nueva ausencia con un comportamiento similar.

El letrado argumentó que los contactos con Fassetta durante las primeras horas de la desaparición tuvieron como único fin mitigar la preocupación de la madre. Los registros señalan que estas comunicaciones se realizaron a través de llamadas por celular y mensajes por WhatsApp.

Según la defensa de Fassetta, su intervención en los hechos se circunscribió exclusivamente a brindar asistencia logística y acompañamiento a los familiares de la menor.

En tanto, Medina Allende remarcó que la Fiscalía dispone de elementos para contrastar la coartada de su defendido. Entre estas pruebas se incluyen los videos captados por cámaras de seguridad y declaraciones de testigos sobre las franjas horarias investigadas.

Con respecto al vínculo que unía a su representado con el entorno de la víctima y con el imputado Claudio Barrelier, el letrado puntualizó que el contacto entre Fassetta y la madre de la menor no era habitual. Según reveló, el segundo imputado conoció a la mujer solo por la vinculación previa que mantenía con Barrelier.

Por último Medina Allende, rechazó cualquier imputación por el delito de encubrimiento, una de las hipótesis que evalúan los investigadores. La defensa insistió en que el procesado se limitó a colaborar en las tareas de búsqueda una vez que se constató que la víctima no había regresado a su vivienda.