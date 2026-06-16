Femicidio de Agostina: la hipótesis del fiscal sobre el rol de Barrelier y cómo habría ejecutado el crimen

La fiscalía de instrucción a cargo de Raúl Garzón modificó la calificación legal contra Claudio Barrelier y agravó su situación procesal en el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, de 16 años.

El funcionario judicial incorporó al expediente los agravantes de alevosía, criminis causae y violencia de género al delito de homicidio, sumando además la acusación de abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con la hipótesis que intenta demostrar la fiscalía a partir de los elementos recolectados en 21 días de investigación, Barrelier planificó y ejecutó el hecho sin la participación de terceros.

El sábado 23 de mayo, tras haber tomado contacto con la víctima y su madre, Melisa Heredia, dos veces ese día. El acusado citó a la menor bajo el pretexto de coordinar una sorpresa familiar. Los registros señalan que la adolescente de 16 años acudió a las 22:30 y caminó junto al acusado las dos últimas cuadras hasta ingresar a la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, según sostiene la acusación de la fiscalía.

Una vez en el interior del inmueble, el sospechoso habría iniciado la agresión sexual que derivó en la resistencia de la víctima. Ante la defensa de la menor, el atacante ejerció una fuerza extrema hasta provocarle la muerte por asfixia mecánica.

La inclusión del componente criminis causae en la acusación responde formalmente a la sospecha de que el homicidio se consumó con el único propósito de ocultar el abuso sexual previo y asegurar la impunidad del autor.

La investigación judicial señala que el acusado analizó la disposición de las cámaras de seguridad que rodean su propiedad para diseñar una estrategia de ocultamiento. Con el fin de evadir el monitoreo vecinal y policial, realizó el desmembramiento del cadáver dentro de la vivienda, una tarea que llamó la atención de los peritos forenses debido a la precisión técnica empleada en los cortes.

Los bultos con los restos permanecieron resguardados en el lugar hasta las primeras horas del lunes siguiente.

Cómo habría sido el encubrimiento

El traslado definitivo hacia el sector de Ferreyra se concretó utilizando un automóvil Ford Ka negro que pertenecía a Soledad Andreani, una de las parejas del imputado que está detenida acusada de encubrimiento. Los investigadores sitúan el abandono de las bolsas de consorcio en ese punto periférico durante la mañana del lunes 25 de mayo, dando inicio formal a las tareas de búsqueda que finalizaron semanas después con los rastrillajes específicos en el terreno.

Osvaldo Fassetta, inquilino que residía en la planta alta de la misma vivienda, afrontará su indagatoria el próximo jueves bajo la sospecha de haber instalado versiones falsas ante la familia de la víctima para hacer creer que Agostina se había retirado de manera voluntaria con un tercero.

Los detenidos.

Por su parte, Andreani será indagada el viernes debido a su rol en el amparo de la coartada de Barrelier. La mujer admitió con posterioridad que el automóvil presentaba suciedad inusual y que notó alteraciones anímicas en el sospechoso, pero guardó silencio incluso cuando el padre de la menor, Gabriel Vega, interceptó al acusado en la vía pública para exigirle explicaciones.

Este martes ante este nuevo panorama técnico, el imputado asistió a la declaración indagatoria programada en los tribunales de Córdoba junto a su defensor oficial, Jorge Cassini, oportunidad en la que hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar.

Regresó al penal de Bouwer, donde permanece detenido bajo un esquema de resguardo y aislamiento del resto de la población carcelaria.