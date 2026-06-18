Femicidio de Agostina Vega: declara Osvaldo Fasseta, uno de los detenidos y amigo de Claudio Barrelier

Avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega y este jueves el fiscal Raúl Garzón le tomará declaración indagatoria a Osvaldo Fassetta mientras que el viernes será el turno de Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento.

La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico y que Claudio Barrelier, el principal sospechoso, no habría actuado solo en el hecho.

Según lo informado, Fassetta mantenía una amistad con el principal acusado desde hacía 10 meses y se habrían conocido por su simpatía hacia el club Instituto.

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Los ahora detenidos vivían en la misma casa en el barrio Cofico, donde presuntamente ocurrió el crimen y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre.

En tanto, Andreani, ex pareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto, con el que habría trasladado el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. La mujer luego habría lavado el vehículo aunque la principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio.

Por su parte, el principal sospechoso se presentó en la fiscalía, junto a su abogado defensor, pero se abstuvo de declarar cuando fue consultado sobre su presunta participación en el crimen de la adolescente de 14 años.

El acusado estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la fiscalía agravó la carátula por el delito de "homicidio triplemente calificado".

Cuál es la principal hipótesis

Para Garzón, Agostina entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo, y entre esa noche y la madrugada del domingo, habría sido abusada y asesinada por asfixia. Tras el crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró.

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