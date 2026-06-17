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Miércoles, 17 de junio de 2026

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INVESTIGACIÓN

Crimen de Agostina Vega: este viernes declara la tercera detenida por el femicidio

Se trata de Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka con el que se habría trasladado el cuerpo de la víctima y una de las apuntadas por la Justicia.

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Soledad Andreani, la tercera detenida por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, declarará el próximo viernes.

La acusada por presunto encubrimiento agravado fue citada a declaración indagatoria por el fiscal Raúl Garzón para el mediodía.

Por otro lado, Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, comparecerá este jueves a las 9:30.

Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal sindicado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.

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