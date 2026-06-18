Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta rechazó la acusación de encubrimiento y dijo que "es inocente"

Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, aseguró en su declaración indagatoria que "es inocente".

El acusado se presentó ante el fiscal de Raúl Garzón y rechazó las imputaciones en su contra.

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que Fassetta y la tercera imputada, Soledad Andreani, habrían colaborado con el presunto asesino Claudio Barrelier en las horas posteriores al crimen.

Avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega tras la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta.

Fassetta y Barrelier eran amigos desde hace unos diez meses, según los investigadores. Ambos se conocieron en el ámbito deportivo a raíz de su fanatismo por el club Instituto Atlético Central Córdoba.

Además, los registros de la causa señalan que los dos compartían la misma vivienda, ubicada en el barrio Cofico de la capital cordobesa. Allí, se habría consumado el femicidio.

Qué declaró Osvaldo Fassetta ante el fiscal

Tras la audiencia, el abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, detalló que su representado negó formalmente los cargos. "Mi cliente se declaró inocente de lo que se le acusa y los hechos que le relataban estaban sacando fuera de contexto, y otros fuera de los horarios cuando ocurrieron", declaró a TN.

Medina Allende cuestionó también un punto central de la imputación, el cual sostiene que Barrelier y Fassetta hablaron por teléfono en el mismo lapso en que la madre de la víctima comenzaba la búsqueda de la adolescente. "Para la fiscalía, Barrelier y Fasseta mantuvieron una conversación al momento en el que la madre de Agostina la estaba buscando. Esto lo dice la acusación, no es que fuera real", aclaró.

Asimismo, la defensa rechazó que existieran llamadas con registros de voz alterados o extorsivas destinadas a la familia de la menor por parte de su asistido. "No hubo llamados de extorsión ni con la voz distorsionada por parte de mi cliente hacia la familia de Agostina. Yo creo que hay una mala interpretación sobre una persona que intentó colaborar. La fiscalía interpretó que hubo un espionaje de Fassetta. No es así", sostuvo.

El letrado argumentó que las acciones de Fassetta respondieron a un intento de colaboración que la fiscalía interpretó erróneamente como espionaje.

Asimismo, explicó que su cliente "estaba muy nervioso" durante la indagatoria. "Casi no podía hablar, le temblaban las manos. Lo único que pudo decir es que es inocente y que los hechos no ocurrieron así como lo describen. Vamos a pedir una ampliación de declaración y, una vez que mi cliente pueda responder todas las preguntas del fiscal, en ese mismo momento vamos a hacer un pedido de libertad", concluyó el abogado.

Por otra parte, Andreani, expareja de Barrelier, continúa bajo investigación por prestarle un vehículo particular que se habría utilizado para el traslado del cuerpo de la víctima hacia una zona rural.

La fiscalía sospecha que, tras ese traslado, la mujer realizó un lavado del auto. Además, aparece en varios videos junto a Barrelier en momentos posteriores al crimen.

En tanto, Barrelier se presentó el martes pasado ante el fiscal Garzón y solo se limitó a formular una breve declaración para desvincularse del homicidio y ejerció su derecho de abstenerse de contestar las preguntas formuladas por la fiscalía.

Sin embargo, el avance de las pericias y la recolección de las pruebas derivaron en la modificación de la calificación jurídica inicial. La imputación penal contra Barrelier se agravó bajo la figura de homicidio triplemente calificado.