Crimen de Agostina: Soledad Andreani negó los cargos en su contra y se abstuvo de declarar

Soledad Andreani, tercera detenida por el crimen de Agostina Vega, se negó a declarar y negó los cargos en su contra.

La mujer está acusada de encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género.

Se aguardaba que Andreani declare y dé respuestas sobre su vinculación con la causa, pero se anunció que solo negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas.

Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

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