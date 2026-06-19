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Viernes, 19 de junio de 2026

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FEMICIDIO

Crimen de Agostina: Soledad Andreani negó los cargos en su contra y se abstuvo de declarar

La tercera detenida por el asesinato de la adolescente de 14 años debía declarar este viernes. Está acusada de encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género.

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Soledad Andreani, tercera detenida por el crimen de Agostina Vega, se negó a declarar y negó los cargos en su contra.

La mujer está acusada de encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género.

Se aguardaba que Andreani declare y dé respuestas sobre su vinculación con la causa, pero se anunció que solo negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas.

Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

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