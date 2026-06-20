Levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, entró en una etapa decisiva tras levantarse el secreto de sumario.

La medida judicial, confirmada por el fiscal Raúl Garzón, permite que tanto las defensas como la querella accedan a la totalidad de las pruebas recolectadas hasta el momento.

Esta apertura del expediente resulta fundamental para esclarecer la participación de los detenidos y definir el rumbo de la causa. Los investigadores buscan consolidar las acusaciones contra el principal sospechoso y desarticular la red que habría colaborado en el ocultamiento del hecho.

Los videos y el rol de los presuntos encubridores

Con el expediente abierto, las partes podrán conocer los elementos que respaldan las detenciones de Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Ambos están acusados de encubrir a Claudio Barrelier, señalado como el autor material del asesinato de la menor.

La situación de Andreani genera particular expectativa debido a que es la propietaria del auto presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo.

Aunque la mujer se abstuvo de declarar el viernes, la fiscalía cuenta con filmaciones clave donde se la ve junto a Barrelier retirando una manta del vehículo y realizando compras en una ferretería pocas horas después del crimen.

Las hipótesis de una trama más compleja en Córdoba

El acceso a las actuaciones judiciales no solo aportará precisiones sobre el círculo íntimo del principal acusado, sino que también permitirá analizar ramificaciones secundarias de la causa.

En las últimas semanas surgieron líneas investigativas paralelas basadas en declaraciones de testigos del entorno. Entre los puntos más críticos que ahora comenzarán a evaluarse formalmente se encuentran las averiguaciones vinculadas al bar "Wachitas" y denuncias por presuntas situaciones de explotación sexual de menores en la zona.